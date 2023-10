João Palhinha e Scott McTominay estão na mira do Newcastle

A mais do que provável ausência de Sandro Tonali na equipa do Newcastle, por castigo em virtude do escândalo de apostas que abala Itália, fará os magpies investir forte no próximo mercado de transferências. O objetivo, claro está, é encontrar um médio de qualidade e que agrade ao exigente treinador Eddie Howe.

A imprensa inglesa já fez contas e aponta dois nomes ao Newcastle - Scott McTominay, do Manchester United, e o nosso bem conhecido João Palhinha, do Fulham de Marco Silva.

McTominay é um nome há muito falado nos corredores do Newcastle, ao passo que João Palhinha surge na equação devido aquilo que tem mostrado em Craven Cottage e também por ter estado no radar do Bayern Munique, que quase o resgatou no passado mercado de transferências.