Uma semana de emoções fortes para João Virgínia. Depois de no domingo ter sido campeão europeu de Sub-19, o guarda-redes completou agora uma mudança de clube na Premier League, deixando o Arsenal para se juntar em definitivo ao Everton, equipa comandada por Marco Silva."Estou muito feliz por reforçar o Everton. Espero aprender muito com os guarda-redes que cá temos, como o Jordan Pickford, que fez uma grande temporada e um bom Mundial, assim como com o Maarten Stekelenburg, um guarda-redes muito experiente. Esta é uma grande oportunidade para mim", declarou o guardião, de 18 anos, que assinou um vínculo de três épocas com a formação de Liverpool.

Autor: Fábio Lima