Joe Gómez renova com o Liverpool até 2024

O futebolista Joe Gómez, do Liverpool, renovou esta segunda-feira o contrato até junho de 2024, prolongando o vínculo por mais três anos e meio, anunciaram os reds na página oficial na Internet."Estou no clube há alguns anos e tive o prazer de jogar pelo Liverpool e experimentar o que isso significa, por isso estou muito feliz por ter a oportunidade de prolongar o meu contrato", frisou Joe Gómez.Joe Gómez, que veio do Charlton no verão de 2015 vai ficar de fora por seis semanas, devido a uma fratura na perna esquerda , sofrida num jogo do campeonato inglês, na vitória por 3-1 com o Burnley, depois de ter colidido com os cartazes publicitários.Após 16 jornadas, o Liverpool é líder da Premier League, está em terceiro no Grupo C da Liga dos Campeões, a três pontos do Nápoles, de Mário Rui, e dois do Paris Saint-Germain, sendo que caiu na terceira ronda da Taça da Liga (1-2 com o Chelsea).