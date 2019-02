Joe Thompson superou dois cancros e retira-se aos 29 anos: «Levei o meu corpo ao limite»

"A decisão de me retirar é a mais dura que alguma vez tive de tomar." A confissão é do britânico Joe Thompson, jogador do Rochdale (3.ª divisão inglesa), que pendura as chuteiras, aos 29 anos e depois de ter superado dois cancros.Thompson, que tinha regressado aos relvados pela segunda fez em dezembro de 2017, conta que levou o seu corpo "ao limite"."Travei algumas das batalhas mais duras que se pode ter na vida e de alguma forma consegui superá-las. No entanto, levei o meu corpo ao limite absoluto. A minha mente tornou-se mais forte, mas estes tratamentos intensos forçaram o meu corpo ao longo dos últimos 6 anos e sinto que já não consigo ter um desempenho compatível com as exigências de um jogo profissional", admitiu nas redes sociais. "Depois de falar com os especialistas, é com muita pena que anuncio que vou retirar-me de um jogo que adoro."O jogador foi pela primeira vez diagnosticado com um Linfoma de Hodgkin em 2013, que acabou por superar um ano depois.Em março de 2017 foi diagnosticado com um novo cancro, mas recuperou a tempo de voltar no final desse mesmo ano.Agora vai seguir uma carreira de 'mental coach', a ideia é promover discursos motivacionais junto dos futebolistas mais jovens. "Sinto que a minha história tem poder para ajudar outras pessoas a ultrapassar as adversidades, bem como ajudá-las a materializar todo o seu potencial."