Joel Matip prolonga contrato com o Liverpool até 2024

O futebolista Joel Matip assinou, esta sexta-feira, um novo contrato de longa duração com o Liverpool, anunciou o clube vice-campeão inglês na sua página oficial na Internet."De fora, todos sabem que o Liverpool é um grande clube, mas, quando estamos lá dentro, temos a real perceção da grandeza do clube. Em todos os países, os adeptos estão em todo o lado. É um grande clube, que acho que todos os jogadores gostariam de representar", disse o jogador, citado pela página oficial do clube.O defesa-central chegou a Anfield na temporada 2016/17, tendo já disputado 107 jogos pelos 'reds', apontando cinco golos.Nesta temporada, o camaronês de 28 anos já apontou dois golos em seis encontros pelos campeões europeus, tendo sido eleito o melhor jogador de setembro na Liga inglesa.Apesar de os 'reds' não revelarem a duração do novo vínculo, a imprensa britânica avança que o camaronês passa a estar ligado ao clube até 2024.