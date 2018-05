O guarda-redes português do Manchester United, Joel Pereira, é pretendido por clubes espanhóis e italianos, que tentam garantir o seu empréstimo junto dos red devils.Betis, Sevilha, Real Sociedad, Torino, Atalanta e Fiorentina são os clubes que já demonstraram interesse no internacional sub-21 português.Em 2017/18, Joel Pereira, de 21 anos, fez um jogo pela equipa principal do Manchester United.

Autor: Nuno Martins