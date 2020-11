Jogador da Premier League detido por suspeitas de sequestro e violação

O 'Daily Mail' noticia esta sexta-feira que um jogador da Premier League foi preso por suspeitas de sequestro e violação. O jornal adianta saber a identidade do futebolista, mas explica que não o pode revelar, por razões legais.





Os factos terão ocorrido em casa do jogador, no mês passado. O futebolista foi detido quarta-feira de manhã, mas já foi libertado.A polícia enviou um comunicado ao 'Daily Mail' confirmando a idade do suspeito e dando conta que foi executado um mandado para prender um homem "por suspeitas de violação e sequestro". "Foi depois libertado e a investigação continua."O jogador e a mulher foram também multados pelos agentes por terem quebrado as regras do confinamento.