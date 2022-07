Jogador da Premier League suspeito de violação volta a ser detido após novas acusações

A imprensa inglesa avançou, esta segunda-feira, com a notícia de uma detenção de um futebolista da Premier League no norte de Londres por suspeitas de violação , e hoje o 'The Sun' diz que o jogador em causa voltou a ser detido depois de ter sido acusado de mais dois casos.O atleta em causa, recorde-se, tem "20 e muitos anos", é internacional pelo seu país e é esperado que seja chamado a competir no Mundial'2022, que se disputa entre novembro e dezembro deste ano.Refira-se que por questões legais, o nome do jogador não foi divulgado pela imprensa.