Jogador de 17 anos morre após incidente com cabo elétrico em Inglaterra

O AFC Fylde, clube dos escalões inferiores do futebol inglês, anunciou esta segunda-feira a morte de Luke Bennett, jogador de 17 anos que alinhava pelas camadas jovens.







"Acima de tudo, o Luke era um jovem gentil e popular, muito amado pelos companheiros de equipa e treinadores. Era alguém que podia iluminar instantaneamente uma sala com a sua personalidade alegre. Depois, no relvado, era um jogador naturalmente dotado, que brilhou de cada vez que representou o AFC Fylde. A dor da morte súbita e intemporal do Luke será sentida por todos no clube, pelos adeptos e por todos aqueles que tiveram o prazer de o conhecer", pode ler-se no comunicado do clube.

Segundo o jornal 'Daily Mail', Bennett morreu no sábado "ao tocar com uma vara de metal num cabo elétrico exposto enquanto tentava recuperar uma bola no terreno do Euxton Villa FC, em Chorley". A publicação avança ainda que várias ambulâncias estiveram ao local, mas Bennett acabou por não resistir. Outros dois jovens ficaram feridos no acidente.