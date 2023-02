Jogador do Birmingham diz ter sido alvo de racismo: «Chamou-me 'chinês de m...' e depois puxou os olhos»

Neil Etheridge, guarda-redes do Birmingham nascido em Inglaterra e internacional pelas Filipinas, relatou este sábado, numa entrevista exclusiva ao jornal 'The Sun', que foi recentemente alvo de insultos racistas durante uma partida da Taça de Inglaterra, diante do Blackburn Rovers, no passado dia 28 de janeiro, no estádio do adversário.





De acordo com o guardião de 33 anos tudo aconteceu de um momento para o outro, quando festejava o golo da equipa no empate (2-2) na primeira mão dos 16 avos de final da prova. "Marcámos o golo do empate no último minuto no Ewood Park, eu festejei perto da linha do meio-campo e à medida que estava a regressar em direção à nossa baliza ia ouvindo aqueles insultos típicos que já estamos habituados a ouvir. Depois, de repente, uma pessoa levanta-se entre a multidão na bancada e tudo ficou muito feio. Disse-me: 'Seu chinês de m...'. De seguida, puxou os olhos para dar a impressão que tinha os olhos 'rasgados'. Naquele momento senti que tinha sido esfaqueado numa parte qualquer do meu corpo que nem sabia que tinha. Sentes-te completamente entorpecido, degradado, sem valor. É uma sensação muito estranha", atirou Neil Etheridge, revelando que a pessoa em causa era uma criança de apenas 15 anos: "Quando a polícia falou comigo eu estava a pensar: 'Isto acabou mesmo de acontecer?', apesar de as imagens CCTV mostrarem claramente que sim, que aquilo tinha mesmo acontecido. Reportei o incidente ao árbitro, que lidou bem com o caso e depois a Federação Inglesa de Futebol também se envolveu. A polícia encontrou essa pessoa, que admitiu a ofensa. Tinha 15 anos. Esta criança disse que não julgava ter dito algo racista. É com este tipo de comportamentos que temos vindo a lidar, uma total falta de educação e compreensão."Quanto à eliminatória, o Blackburn Rovers viria a sorrir no final, avançando para os oitavos de final da Taça de Inglaterra depois de um triunfo por 1-0, com recurso ao prolongamento, na segunda mão.