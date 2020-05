Jogador do Chelsea preso após quebrar quarentena e passar noite "azeda" com mulher desconhecida

Callum Hudson-Odoi, extremo do Chelsea, foi esta madrugada preso após pedir para uma modelo, que conheceu via online, ir visitar a sua casa em Londres. De acordo com a informação avançada pelo 'The Sun', o encontro entre o extremo do Chelsea e a mulher 'deu para o torto' e a mesma telefonou para as autoridades.









testado positivo ao novo coronavírus. Segundo informações recolhidas pelo jornal inglês, a ambulância acompanhou a deslocação da polícia ao local e levou a mulher que passara algumas horas da noite com o internacional inglês para o hospital após um "mau estar" reportado pela mesma, informação mais tarde confirmada pela polícia de Londres.Relembre-se que o jogador já tinhaao novo coronavírus.