Jogador do Everton convidou mulheres para festa e enviou imagens para grupo do Snapchat

Moise Kean chegou ao Everton no verão passado e acumulou vários problemas disciplinares com o treinador português Marco Silva. Com a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico dos toffees Kean até começou a jogar mais, só que a paragem do futebol inglês devido à pandemia parece não ter feito bem ao jovem italiano, que volta a estar envolvido em polémica.

O avançado de 20 anos decidiu organizar uma festa privada durante a quarentena no seu apartamento, convidou várias mulheres e enviou imagens para um grupo privado do 'Snapchat' intitulado de 'Quarentena limpa'.





O Everton reagiu em comunicado e disse estar "em choque" por saber que "um jogador da equipa principal ignorou as orientações do governo e a política do clube em relação à crise do coronavírus". O emblema de Goodison Park disse estar "dececionado com o jogador e considerou tratar-se de um episódio inaceitável".Recorde-se que Moise Kean foi contratado à Juventus por 27,5 milhões de euros, assinou contrato até junho de 2024 e ainda não convenceu dentro das quatro linhas. E também por isso episódio deverá custar-lhe um castigo bem pesado do próprio clube.