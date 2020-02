Jogador do Manchester United não viaja para Espanha por causa do coronavírus

O Manchester United vai aproveitar o facto de só voltar a competir dia 17, frente ao Chelsea, para realizar um estágio em Espanha nos próximos dias. Mas há um jogador que vai ser obrigado a permanecer em Inglaterra, devido ao coronavírus. Trata-se de Odion Ighalo, reforço de inverno dos red devils, que chegou da China há pouco tempo - jogava no Shanghai Shenhua. O clube teme que não lhe seja concedida autorização para reentrar em Inglaterra.





O avançado nigeriano, segundo informa o site do Manchester United, vai ficar em Manchester, onde cumprirá um plano de preparação individual, de modo a que possa estar em condições de ser reintegrado a 100 por cento quando a equipa voltar."O Odion Ighalo vai ficar em Manchester porque regressou da China nos últimos 14 dias. Por causa da situação naquele país, não sabemos se terá autorização para voltar a Inglaterra se deixar o país, por isso ficará a trabalhar com um treinador pessoal", disse o treinador Ole Gunnar Solskjaer, em declarações aos canais de comunicação do clube.