Jogador do Middlesbrough pode ser suspenso devido a 'tweet' de 2012... quando tinha 14 anos

O defesa esquerdo Marc Bola foi esta sexta-feira acusado pela Federação Inglesa (FA) de conduta imprópria nas redes sociais, tudo por causa de uma publicação feita em 2012, quando tinha apenas... 14 anos. Em causa, segundo o que foi revelado pelo organismo, está um 'tweet' no qual o atual jogador do Middlesbrough fez uma "referência à orientação sexual", tendo o esquerdino, agora com 23 anos, até 20 de setembro para apresentar a sua defesa.





Na altura dos factos Marc Bola atuava nas camadas jovens do Arsenal, de onde saiu em 2018 para o Blackpool sem ter disputado qualquer partida pela equipa principal. Representa o Middlesbrough desde 2019 e esta época já disputou cinco partidas no Championship.