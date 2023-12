Jogador do Norwich 'apanhado' a trair namorada vestido de personagem de 'O Feiticeiro de Oz'

Shane Duffy, defesa-central de 31 anos do Norwich, é este sábado notícia em Inglaterra e nem é pelo facto de o clube ter jogado hoje no Championship. De acordo com o jornal 'The Sun', o internacional pela Irlanda foi, alegadamente, apanhado a trair a namorada durante uma visita ao Winter Wonderland, festival temático de Natal que decorre no Hyde Park, em Londres, desde 17 novembro e termina a 1 de janeiro de 2024.

O antigo jogador de Burnley, Everton, Celtic, entre outros, foi fotografado a beijar uma mulher misteriosa durante o evento. Nas fotografias a que o 'The Sun' teve acesso, é possível ver Shane Duffy vestido de 'Dorothy', personagem fictícia do musical 'O Feiticeiro de Oz' que foi interpretada pela atriz norte-americana Judy Garland.