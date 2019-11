Jogador inglês falhou treino e culpou uma... vaca

Já muitas justificações insólitas foram dadas por jogadores para faltar a treinos, mas poucas deverão chegar aos calcanhares daquela que Tom Bentham, avançado Atherton Collieries, deu esta semana ao seu treinador para não marcar presença nos trabalhos da equipa da Northern Premier League Premier Division. A situação foi de tal forma insólita, que o próprio técnico Michael Clegg a partilhou as mensagens trocadas nas redes sociais..."Clegg's, acho que vou ter de trabalhar até tarde, provavelmente até às 11 horas. Tenho uma vaca para desmanchar na quinta e tenho de tratar disso hoje depois do trabalho", escreveu o avançado numa primeira mensagem, a qual mereceu uma resposta em tom hilariante do técnico: "Tira a noite para ti, porque essa foi a melhor desculpa que alguma vez ouvi. Vai para o Twitter!", atirou o técnico, numa resposta que deixou o avançado algo... atrapalhado."Estou a falar a sério míster. Vou mandar mensagens para o grupo", escreveu Bentham. Na resposta, o técnico deixou apenas uma... vaca.Não sabemos como a situação ficou resolvida, mas certo é que a troca de mensagens se tornou viral em Inglaterra.