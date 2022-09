Jogador inglês violentamente agredido após jogo: adversário pode estar envolvido

A polícia britânica está a investigar uma violenta agressão num parque de estacionamento que teve como vítima Hallam Hope, jogador do Oldham Athletic, logo após a partida frente ao Chesterfield.Segundo comunicado oficial do Oldham, Hope acabou hospitalizado com "lesões graves" e estará fora dos relvados "durante várias semanas".De acordo com o 'Daily Mail', um jogador do Chesterfield foi identificado como o possível agressor e já está a ser investigado pelas autoridades. O clube já reagiu, afirmando que "tem conhecimento" do caso."Temos conhecimento das alegações que envolvem um jogador do Chesterfield. Estamos a ajudar a polícia de Manchester com os interrogatórios. Tendo em conta que isto é uma investigação em curso, não faremos mais comentários nesta fase", pode ler-se em comunicado do clube.