Jogador inglês pede ajuda a fisioterapeuta, engana-se no número e acaba com um bife no pé

A história aconteceu no Lancaster City e já faz sucesso nas redes sociais. Um futebolista da equipa, que compete na Northern Premier League, lesionou-se e entrou em contacto com o fiosioterapeuta. Só que enganou-se no número e a mensagem acabou por ir parar ao telemóvel do jogador mais brincalhão do balneário.Tom Preston sofreu uma entorse no tornozelo direito e, como estava com dores, quis aconselhar-se com o fisioterapeuta. Enviou-lhe uma mensagem por WhatsApp, mas enganou-se no número e a mensagem acabou por ir parar ao telemóvel de Rob Wilson, que não se fez rogado e, fazendo-se passar pelo fisioterapeuta, deu-lhe uns 'preciosos' conselhos...O jogador começa por informar o 'fisioterapeuta' que o tornozelo está inchado e que tem um hematoma, ao que o colega de equipa, fazendo-se passar pelo fisioterapeuta responde: "Boa noite Tom. Obrigada por me informares. Consegues colocar peso em cima?" A resposta foi "sim, mas está um pouco dorido".Então veio o conselho: "Ok companheiro. Podes por um bife em cima durante 10 minutos. Vai reduzir o edema". O suposto fisioterapeuta ainda se mostrou preocupado: "Está muito inchado?"O problema é que Tom Preston não tinha bifes em casa. "Não tenho bifes, só ervilhas, que foi o que coloquei ontem à noite".Mas o outro insistiu: "A que distância fica o talho mais próximo? Se puderes comprar o clube devolve-te o dinheiro depois."Tom Preston deve ter debatido com a família o problema da falta de carne porque depois respondeu "o meu pai está a caminho."Mais tarde, o colega que continuava a fazer-se passar pelo fisioterapeuta voltou à carga: "Então, conseguiste?" O outro diz que sim e mostra uma foto do pé com um bife..."Sim, um consegui um bife gordo e sumarento".O 'fisioterapeuta' prosseguiu: "Ainda bem. Deixa-o ficar por 10 minutos."E pouco depois a conversa caiu nas redes sociais...