Jogadoras do Leicester e do Birmingham quebraram protocolo sanitário

Várias futebolistas do Leicester e do Birmingham foram castigadas pelos dois clubes ingleses por terem quebrado o protocolo sanitário de combate à pandemia do novo coronavírus, ao participarem numa festa realizada na casa de uma das jogadoras.

Em comunicado, o Birmingham, do primeiro escalão, anunciou esta quinta-feira a suspensão de duas jogadoras, enquanto o Leicester, do 'Championship' (segundo escalão), segundo a BBC, multou as envolvidas, 10 da principal equipa feminina e vários dos sub-23 masculinos.

"O clube ficou extremamente desapontado por ter tido conhecimento desta violação, que pode destruir o trabalho feito para criar ambientes seguros para treinos e jogos. A nossa resposta ao assunto vai ser tomada internamente", disse um porta-voz dos 'foxes', à estação televisiva britânica.

Leicester, que lidera o segundo escalão, e Birmingham, nono na Superliga, deveriam defrontar-se no fim de semana, num jogo particular, aproveitando a paragem internacional para as seleções femininas.