Jogadores da Premier League recebem propostas para compra de certificados falsos de vacinação

Vários futebolistas da Premier League têm sido visados por indivíduos que oferecem certificados de vacinação falsos. Quem o avança é o jornal britânico 'Daily Mail' que escreve esta terça-feira que uma série de jogadores de diferentes equipas do principal escalão do futebol inglês têm avisado as equipas médicas, bem como os dirigentes do clube, acerca de um esquema que pretende lucrar à custa da resistência à vacinação de muitos atletas.





Segundo aquele jornal, a proposta que os jogadores têm recebido permite que, em troca de mil libras (1.187 euros), estes possam receber dois certificados falsos de vacinação no telemóvel, permitindo que tenham assim as mesmas condições de uma pessoa inoculada.A mesma fonte garante que ainda não é conhecido qualquer caso de jogador que tenha aceitado a proposta e garante ainda que todos os clubes da Premier League já estão a par desta situação.Recorde-se que a semana passada a Premier League anunciou que 68% dos jogadores da liga estão totalmente vacinados contra a covid-19 e que 81% têm pelo menos uma dose. Contudo, é conhecido que a percentagem de indivíduos inoculados por equipa varia bastante, havendo conjuntos totalmente vacinados e outros que têm ainda uma percentagem de vacinação muito reduzida.