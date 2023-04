Jogadores do Tottenham vão reembolsar adeptos que estiveram na derrota com o Newcastle

Os jogadores do Tottenham vão reembolsar os adeptos, que assim o queiram, e tenham estado na derrota pesada na casa do Newcastle, por 6-1, sendo que ao intervalo já se registava um 5-0."Como equipa, entendemos a vossa frustração e raiva. Não foi bom o suficiente. Sabemos que as palavras não são suficientes em situações como esta, mas acreditem, uma derrota como esta dói. Agradecemos o vosso apoio, em casa e fora, e com isso em mente, gostaríamos de reembolsar os adeptos com o valor dos ingressos no Estádio St James' Park. Sabemos que isso não muda o que aconteceu no domingo e daremos tudo para fazermos tudo bem contra o Manchester United na noite de quinta-feira quando, novamente, o vosso apoio significará tudo para nós. Juntos - e somente juntos - podemos levar as coisas adiante", pode ler-se em comunicado.Como consequência da goleada ante os magpies, o técnico interino Cristian Stellini deixou a equipa. Os spurs figuram atualmente no 5º lugar, somando 53 pontos em 32 partidas jornadas.