Jogo do Tottenham foi adiado devido aos casos de covid-19 na equipa do Fulham

Os casos que covid-19 que nas últimas horas foram detetados na equipa do Fulham levaram ao adiamento do jogo de hoje, frente ao Tottenham. A partida devia iniciar-se às 18 horas.



A formação treinada por José Mourinho esteve concentrada, à espera de saber se ia ou não a jogo, com o treinador português a revelar alguma impaciência.



"Jogo às seis da tarde... Ainda não sabemos se vamos jogar. A melhor liga do Mundo", escreveu o treinador no Instagram, mostrando num vídeo que escreveu a mensagem pouco depois das duas da tarde de hoje.





