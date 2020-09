Jogo do Tottenham na Taça da Liga inglesa adiado devido a casos de covid-19

O Tottenham não vai entrar em campo esta terça-feira, na 3.ª ronda Taça da Liga inglesa, devido aos casos de covid-19 que proliferam no Leyton Orient, equipa da quarta divisão do país que devia receber os spurs de José Mourinho.





O estádio e o centro de treinos do Leyton Orient foi fechado e a partida adiada, depois de o Tottenham ter pago os testes a toda a equipa, uma vez que nos escalões inferiores a testagem não é obrigatória. Foram detetados 18 casos positivos.O apertado calendário em Inglaterra torna muito difícil o reagendamento deste encontro. Aliás, as equipas da Premier League e do Championship estão muito preocupadas com os jogos das taças frente a formações de escalões inferiores, onde os jogadores não são testados regularmente, como nos campeonatos profissionais.