Jogo entre Brighton e Chelsea teve lotação reduzida num 'ensaio' para os adeptos

Os adeptos regressaram este sábado pela primeira vez desde março aos estádios em Inglaterra, situação vetada desde o início da pandemia da covid-19, com uma lotação reduzida no particular entre Brighton e Chelsea.

O jogo disputado em Brighton, na costa sul de Inglaterra, permitiu a entrada de 2.500 adeptos, num projeto-piloto do governo, para avaliar a possibilidade de um regresso do público aos estádios, de forma permanente, ainda durante a pandemia.

No ensaio deste sábado, o estádio do Brighton, que tem capacidade para cerca de 30.000 pessoas, não teve mais de 2.500 espetadores, com o devido distanciamento, e os adeptos foram recebidos com mensagens de boas-vindas.

"Bem-vindos de volta... Sentimos a vossa falta", foi possível ler nos écrans gigantes do estádio.

No jogo, que terminou com uma igualdade a 1-1, o Chelsea teve em campo os reforços Hakim Zyiech (ex-Ajax) e Timo Werner (ex-Leipzig), com o alemão a marcar o golo dos londrinos aos quatro minutos, mas não contou ainda com Ben Chilwell (ex-Leicester) ou Thiago Silva (ex-Paris Saint-Germain).

Para o Brighton, o golo da igualdade chegou de grande penalidade já quase sob o apito final, com o também alemão Pascal Gross a converter o castigo máximo, aos 89 minutos.

Brighton e Chelsea voltam a encontrar-se em casa dos primeiros, na primeira jornada da Premier League, agendada para o fim de semana de 14 de setembro.