Jogo entre Wolves e Liverpool começou... com apagão: «Perdemos a Internet e a luz também»

O encontro entre Wolverhampton e Liverpool tinha começado há poucos segundos quando se deu... um apagão no estádio Molineux. Os jogadores ficaram confusos e tentaram perceber como proceder junto do árbitro. A verdade é que a partida recomeçou pouco depois sem qualquer problema de iluminação.No acompanhamento em direto ao jogo no site oficial do Wolves, o clube informou os seus adeptos do acontecido. "Molineux mergulha na escuridão. O corte de energia durou alguns segundos mas conseguiu 'matar' o ataque da equipa. Apesar de tudo, a atmosfera segue animada. Perdemos a Internet e a luz também. Enquanto estávamos em baixo, o Jiménez respondeu com um cabeceamento a um cruzamento de Adama Traoré. A bola saiu ao lado do poste mais próximo. Bom começo para o Wolves", pode ler-se na espécie de justificação dada pelo emblema inglês.