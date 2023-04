Jogou no Liverpool, perdeu tudo num divórcio e acabou 'mergulhado' em negócios desastrosos

Em 2002, o inglês comprou um 'pub' em Colchester, negócio que acabou por vender... três anos depois. "Havia muita gente que vinha só para me dizer olá. Não só adeptos do West Ham, mas também do Arsenal e do Tottenham. Costumavam assobiar-me das bancadas, mas agora rimo-nos. Ainda me dão na cabeça pelos cortes que fazia...", rematou.



Julian Dicks, refira-se, está atualmente sem clube. Entre 2019 e 2020 foi treinador adjunto do West Bromwich, e entre julho e setembro de 2021 orientou o Heybridge Swift, uma equipa amadora.

Julian Dicks, antigo lateral inglês que ao longo da carreira representou clubes como Birmingham, West Ham e Liverpool, contou como, em 2001, um divórcio lhe tirou todos os bens e o obrigou a procurar outras atividades - desde o golfe profissional à aquisição de um 'pub' - para recuperar o dinheiro."Quando deixei o West Ham [em definitivo, em 1999] tinha dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar. Em 2001 divorciei-me e a minha mulher ficou com tudo. Tínhamos um negócio de transportadoras [de animais] e cuidávamos dos cães de outras pessoas", revelou ao 'The Sun' o ex-jogador, agora com 54 anos."Era muito bom porque eu gosto muito de animais, especialmente de Bull Terriers ingleses. Há pessoas que os acham perigosos, mas depende de como cuidas deles. Cheguei a ter 13 perto das minhas filhas e nunca houve problema", assegurou.Julian, que ganhou a alcunha 'The Terminator' (Exterminador, em português) pelas nove expulsões que acumulou ao longo da carreira, optou por seguir outros caminhos e pegar num taco de golfe, modalidade em que não foi bem-sucedido. "Acontece que não podia estar sempre a pagar 560 euros para entrar em competições e não ter qualquer retorno", referiu."O golfe é um desporto de cavalheiros mas eu perdia as 'estribeiras' quando falhava uma tacada. Acabei por partir muitos dos meus tacos. Mas é assim que sou. Gosto de fazer as coisas da maneira certa e fico frustrado se não estiver a funcionar", acrescentou.