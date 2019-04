John O'Shea termina a carreira no fim da época

O defesa John O'Shea, o terceiro jogador com mais internacionalizações pela República da Irlanda, vai terminar a carreira de futebolista no fim desta época, anunciou esta terça-feira nas redes sociais."Sinto-me privilegiado por ter tido 21 anos neste desporto, mas é altura de anunciar a minha retirada do futebol este domingo", disse o central do Reading, em referência ao jogo da última ronda do segundo escalão do futebol inglês, frente ao Birmingham.Depois de 11 temporadas ao serviço do Manchester United, onde foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo, entre 2003 e 2009, o defesa atuou também no Sunderland, durante sete anos, transferindo-se depois para o Reading, equipa na qual alinha o português Nélson Oliveira.O'Shea foi internacional pela República da Irlanda em 118 ocasiões, sendo apenas superado por Robbie Keane (146) e Shay Given (134), tendo conquistado cinco títulos de campeão inglês e uma Liga dos Campeões, todos ao serviço do Manchester United.