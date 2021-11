John Terry: «Mourinho vinha à sala de recuperação, falava com todos e ignorava-me»

Já foram várias as vezes em que John Terry recordou os tempos em que Mourinho foi seu treinador no Chelsea mas há sempre mais histórias para contar."Treinador favorito? José Mourinho. Lembro-me do momento em que me lesionei no tornozelo. Deveria ficar de fora 20 dias mas Mourinho vinha à sala de recuperação, falava com todos e ignorava-me. E eu, o capitão, não suportava isso. Então chamei o médico e disse-lhe:'Dê-me uma injeção, quero estar ali amanhã'. Olhou-me como um louco", lembra John Terry.E o ex-jogador não se ficou aqui. "Consegui jogar e depois fui cinco dias para o Dubai recuperar. Noutra ocasião, fraturei um dedo de um pé mas queria jogar. Deram-me duas injeções por dia durante muito tempo. Doía-me mas voltaria a fazer o mesmo, já que ganhámos o título", refere.John Terry sempre falou da excelente relação com Mourinho. Quando em dezembro de 2015, o treinador deixou o Chelsea, publicou uma mensagem nas redes sociais, com o post a ser acompanhado de uma fotografia do futebolista abraçado a Mou."Obrigado não me parece que seja suficiente. Um dia muito, muito triste. Vou ter saudades 'chefe'. De longe o melhor de sempre com quem trabalhei. Memórias inacreditáveis juntos", escreveu o capitão de equipa do Chelsea, colocando com hashtags "boss", "friend", "specialone" e "bestever".