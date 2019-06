John Terry renova com Aston Villa até 2021

John Terry vai continuar a ocupar o cargo de treinador-adjunto do Aston Villa até 2021. O antigo jogador de 38 anos foi equacionado como possível substituto de Frank Lampard no Derby, caso o antigo médio saia rumo ao Chelsea, mas afinal será ao lado do treinador Dean Smith que continuará a trabalhar

Recorde-se que os villans regressaram ao convívio dos grandes na Premier League e têm agora oportunidade de mostrar o que valem entre os principais clubes de Inglaterra.

"É um enorme prazer continuar a trabalhar com o Terry. Fico feliz que tenha renovado", revelou Dean Smith à imprensa inglesa.