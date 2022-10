Jon Flanagan termina carreira: «Tentei de tudo nos últimos meses...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chegou a ser comparado ao génio brasileiro Cafu, mas tardou em mostrar serviço e agora acaba carreira aos 29 anos, massacrado por lesões. Jon Flanagan, que se estreou pelo Liverpool aos 18 anos pela mão do icónico Kenny Dalgslish, tinha tudo para ser uma estrela do desporto-rei mas as pernas não deixaram.

"É a decisão mais complicada da minha vida. Nos últimos 14 meses tentei de tudo para recuperar da operação ao joelho. Contudo, o mais importante acaba por ser a minha saúde a longo prazo e, por isso, de acordo com os conselhos médios que recebi, decidi terminar carreira", revelou.

Recorde-se que Flanagan viveu os seus tempos mais felizes em Anfield, de 2010 a 2018, passando depois por Bolton, Rangers, Charleroi e HB Koge.