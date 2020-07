Jonathan Silva pretendido pelo Leeds United

O Leeds United foi campeão do Championship e garantiu o regresso à Premier League 16 anos depois da última presença. Depois da festa, a equipa de Marcelo Bielsa já prepara a próxima época, tem vários nomes para reforçar o plantel e um deles é Jonathan Silva, antigo lateral-esquerdo do Sporting que nas últimas duas épocas representou o Leganés e foi recentemente despromovido à 2.ª liga espanhola.





De resto, a mudança de Jonathan Silva para Premier League já estará a ser negociada, de acordo com o argentino Luciano Becchio, antigo jogador do Leeeds e empresário de jogadores ligado 'Europe Sports Group' - que agencia o lateral de 26 anos - que terá mesmo recomendado o antigo jogador do Sporting a Bielsa.

"Recomendo o Jonathan Silva. Na verdade já estamos em contacto com o clube. Agora está nas mãos do Leganés e vamos ver o que acontece nofuturo. Temo-lo referenciado e esperamos que o negócio se concretize", afirmou Becchio ao magazine 'Premier League Show' da BBC.