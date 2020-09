Jordan Henderson surpreende Lovren com carta e réplica do troféu da Premier League

Dejan Lovren deixou o Liverpool no início de agosto para se mudar para o Zenit São Petersburgo, mas não foi esquecido nos reds. Pelo menos por parte do seu capitão, que esta semana decidiu surpreender o croata com o envio de uma encomenda muito especial, na qual estavam uma carta em jeito de despedida e ainda uma réplica do troféu de campeão da Premier League. Um gesto que deixou Lovren emocionado, conforme o próprio referiu no Instagram, rede social que utilizou para mostrar aos seus fãs aquilo que recebera por parte do capitão red. "Não tenho palavras, capitão. Obrigado uma vez mais", escreveu Lovren em jeito de agradecimento.





Na carta, Henderson assume ser "impossível pensar no Liverpool" sem o jogador belga, revelando até que ainda não lhe caiu a ficha de que o seu antigo colega não irá voltar. O médio assume que Lovren foi uma "figura muito importante e uma das mais influentes peças no rumo ganhador" que o Liverpool seguiu, mesmo que por vezes tenha "passado por momentos complicados". "Sempre foste um capitão sem ter a braçadeira", considerou o internacional inglês, que a finalizar desejou sorte ao belga na sua nova etapa e ainda deixou a garantia de que continua "a ter os irmãos em Liverpool sempre que precisar deles".