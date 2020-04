Jorge Jesus volta a ser associado ao Newcastle

Num altura em que a renovação com o Flamengo está num impasse, Jorge Jesus volta a ver o seu nome associado ao Newcastle. O portal Goal avança que o português integra uma lista de candidatos a suceder a Steve Bruce, da qual fazem ainda parte Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri. No ano passado, JJ também teve uma proposta para orientar o clube inglês, mas optou pelo Flamengo, onde já ganhou cinco títulos.





O facto de o Newcastle estar em vias de ser comprado pelo fundo público de investimento da Arábia Saudita, país onde Jorge Jesus trabalhou (Al Hilal), recolocou o técnico na órbita dos magpies. JJ é esperado no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, uma vez que os treinos devem recomeçar dia 4, e a sua presença no Brasil pode trazer mais luz às negociações. A crescente desvalorização do real face ao euro, devido à pandemia de Covid-19, tem travado o acordo de renovação.