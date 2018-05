Continuar a ler

Jorginho também já conhece os valores do contrato que o espera em Inglaterra mas a oficialização deverá ser feita após os compromissos da seleção italiana. A Itália, que está fora do Campeonato do Mundo da Rússia, defronta na próxima sexta-feira a seleção francesa, um encontro de caráter particular.



Jorginho está muito perto de rumar ao Manchester City. As reuniões entre os ingleses e o Nápoles têm decorrido a bom ritmo e o acordo entre os dois emblemas estará por horas.De acordo com a imprensa italiana, os citizens estão empenhados em oferecer esta prenda ao técnico Pep Guardiola e aumentaram a proposta inicial para os 50 milhões, valor que preenche as medidas dos italianos.

Autor: Daniel Monteiro