Jorginho: «Sarri era meu treinador e não meu amigo»

Jorginho era um dos jogadores preferidos de Maurizio Sarri no Chelsea, mas o brasileiro diz em declarações ao jornal 'As' que se sente "mais livre" no esquema tático montado pelo novo treinador dos blues, Frank Lampard.





"O Sarri era o meu treinador, não era meu amigo. Trabalhámos juntos durante quatro anos, mas agora vamos iniciar uma nova época. Abre-se um novo capítulo na minha vida. Olhamos em frente, o Sarri [para a Juventus] saiu e eu fiquei. Vou trabalhar para a minha equipa", garantiu.E o jogador confessa que gosta da tática montada por Lampard. O antigo jogador do Chelsea 'criou' um 4x2x3x1 em que Jorginho aparece à frente da defesa. "Esta tática é nova para mim, mas eu gosto. Na época passada jogávamos com três médios e agora somos dois. Temos de correr muito, mas acredito que vamos fazer coisas muito positivas. Tenho mais espaço para criar, isso significa que sou mais livre e que posso aproveitar mais a minha capacidade criativa. Pode ser que faça mais assistências."