José Gomes consegue primeira vitória no comando do Reading

O treinador português José Gomes conseguiu este sábado a sua primeira vitória no comando técnico do Reading, ao triunfar em casa frente ao Nottingham Forest por 2-0, na 27.ª jornada do Championship.O triunfo no encontro, no qual Tiago Ilori foi titular na equipa da casa, não foi suficiente para tirar o Reading da zona de descida, com um ponto de vantagem sobre o penúltimo classificado, e cinco sobre o último.Do lado do Nottingham Forest, que terminou reduzido a nove jogadores, o português Diogo Gonçalves entrou aos 68 minutos para o lugar de Joe Lolley.José Gomes chegou ao Reading em 22 de dezembro, depois de ter rescindido com o Rio Ave, tendo até à entrada para a jornada de hoje perdido três encontros e empatado um.