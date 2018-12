Não correu bem a estreia de José Gomes no comando técnico do Reading. A equipa do ex-treinador do Rio Ave foi derrotada no reduto do Millwall por 1-0, em jogo da jornada 24 do Championship, o segundo escalão inglês.Jed Wallace marcou o único golo da partida logo aos oito minutos e impôs assim ao Reading oitavo jogo consecutivo sem ganhar. A equipa de José Gomes caiu, de resto, para os lugares de despromoção.