José Mourinho: «A Amazon podia criar um episódio com os nossos erros defensivos»

José Mourinho mostrou-se desapontado com os erros defensivos do Tottenham, que, no seu entender, roubaram-lhe a hipótese de derrotar o Norwich. Para isso, utilizou uma expressão curiosa, envolvendo uma distribuidora de séries.





"Cometemos os mesmos erros defensivos na primeira e na segunda parte. A Amazona podia fazer um episódio do Tottenham deste jogo com os erros defensivos. Estivemos muito mal ao conceder os dois golos. Na segunda parte, melhorámos com a bola. Criámos mais ocasiões. Quando marcas dois golos fora, tens de vencer. Não ganhámos devido aos erros defensivos", disse, após o empate a dois golos, na flash interview