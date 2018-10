José Mourinho com 'reforço' de 112,5M€ no orçamento

José Mourinho viu o seu pedido aceite pela direção do Manchester United, que decidiu reforçar o orçamento disponível para o mercado de inverno em 112,5 milhões de euros, de forma a dotar o plantel dos red devils de mais armas para atacar o título inglês, segundo avançam os britânicos do 'Guardian'.É sabido que o técnico português procura um defesa-central e um avançado, desde o mercado de verão, e agora terá oportunidade de fechar negócio com os alvos pretendidos, vendo a sua 'bagagem' financeira reforçada. Raphaël Varane, do Real Madrid, está nas cogitações de Mourinho, assim como Jérôme Boateng (Bayern Munique) e Harry Maguire (Leicester) para o centro da defesa.Para a frente do ataque, José Mourinho realçou, no passado fim de semana, a falta de acerto da dupla Romelu Lukaku e Marcus Rashford, que apontaram um golo entre os dois nos últimos 9 jogos, ao passo que Alexis Sánchez tem sido uma desilusão ao serviço dos red devils.