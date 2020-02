José Mourinho: «Jogámos contra uma equipa que foi melhor do que nós»

José Mourinho não tem dúvidas de que o Tottenham jogou "nos limites" para poder arrecadar um triunfo diante do Southampton e assegurar a presença nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra.





"A minha equipa esteve nos limites. Sentimos muitas dificuldades para escolher uma equipa para hoje, não tinha sequer muitas opções no banco se quisesse mudar o ritmo do jogo. Foi nos limites para eles porque há dois dias fizeram um jogo incrível", começou por dizer o treinador português, em declarações citadas pela BBC Sports."Sofremos porque jogámos contra uma equipa muito boa, que foi melhor do que nós dentro de campo, mas penso que merecemos vencer porque demos tudo dentro de campo. Eles [o Southampton] tinham os seus melhores jogadores disponíveis, tinham mais um dia de descanso e estavam fisicamente mais frescos.""Penso que geri muito bem porque tinha de lidar com uma equipa com várias ausências. Os meus jogadores jogaram com a alma, coração e deram absolutamente tudo dentro de campo. Quatro jogos em apenas duas jornadas foram muito exigentes para eles. Merecem esta felicidade", concluiu.