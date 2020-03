José Mourinho: «Não haverá mudanças maciças»

José Mourinho deu um murro na mesa sobre a intervenção do Tottenham no próximo mercado de transferências. De acordo com o técnico português, não haverá muitas alterações no atual plantel da equipa inglesa. "Não haverá mudanças massivas. Em primeiro lugar, porque não precisamos; Em segundo, não é esse o perfil deste clube e em terceiro por aquilo que o mercado é", garantiu o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao desafio esta quarta-feira com o Norwich, para a Taça de Inglaterra.





"Ano após ano torna-se mais difícil. Mas claro que precisamos de tornar a nossa equipa melhor", garantiu Mourinho, que ainda abordou o caso de Eric Dier, que veio confessar sentir-se mais à vontade como defesa-central do que meio-campo. "Já o conhecia antes de ele vir para o Tottenham e a sua formação foi dividida nas duas posições. Sei que o melhor momento da sua carreira foi a jogar como 6. Mas vamos ver, penso que ele tem o potencial para ser defesa-central, temos de considerar os sentimentos do jogador, o que é importante. Estou satisfeito com as suas performances", garantiu.