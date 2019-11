José Mourinho: «O mais importante não era ganhar três ou quatro a zero»

José Mourinho estreou-se este sábado no comando técnico do Tottenham com um triunfo por 3-2 na visita ao West Ham em dérbi londrino da 13.ª jornada da Premier League.

No final da partida, o técnico português mostrou-se satisfeito com a exibição dos spurs, mas lamentou a quebra física da equipa na reta final da partida que permitiu a reação do adversário.

"Fiquei muito feliz na primeira hora do jogo porque estávamos a jogar bem. Nos últimos 20 minutos sentimos alguma fadiga, sobretudo os jogadores regressados das seleções nacionais, bem como todas as emoções de sair um treinador e entrar outro novo. Além da fadiga, também a reação de uma equipa muito boa do West Ham", afirmou José Mourinho na flash interview.



O Special One destacou, contudo, a importância de somar três pontos no primeiro jogo ao leme da equipa, num triunfo que permite recuperar os jogadores em termos anímicos.



"O mais importante não era ganhar três ou quatro a zero ou jogar maravilhosamente. Os três pontos eram fundamentais. Os meus jogadores estão felizes e é isso que eu realmente queria, que eles voltassem a sentir-se assim", explicou o técnico português.





