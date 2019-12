José Mourinho: «O Norwich defendeu com toda a sua alma e toda a sua vida»

Autogolo caricato de Aurier trai José Mourinho Autogolo caricato de Aurier trai José Mourinho

Além de ter lamentado os erros defensivos do Tottenham no empate frente ao Norwich , José Mourinho também deixou uma palavra ao adversário, ao afirmar que os canários defenderam com "toda a alma"."Há muito trabalho a fazer. Temos de melhorar defensivamente porque há demasiados erros individuais. É frustrante porque jogámos bem e não podíamos ter sido mais ofensivos do que aquilo que fomos na segunda parte. O Norwich defendeu com toda a sua alma e toda a sua vida", frisou o técnico dos spurs.O técnico foi também questionado sobre o futuro de Christian Eriksen, que termina contrato no final da temporada e este sábado fez um golo de livre . No entanto, o português não se alongou. "Não quero falar sobre isso. Mantemos para nós. Claro que falo com a direção, mas isso é entre nós. A única coisa que posso dizer é que ele está a tentar ajudar a equipa e estou feliz pelo facto de ele ter sido o melhor em campo", concluiu.