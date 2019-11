José Mourinho: «O V. Setúbal pode ser o meu último clube»

José Mourinho admitiu que gostava que o Tottenham fosse o seu último clube na Premier League. O técnico, de 56 anos, adiantou que quer ficar muitos anos no emblema de Londres, à imagem do que aconteceu com Mauricio Pochettino"Último clube em Inglaterra. Adorava que fosse o caso. Adorava ficar por muitos anos. Digo muitos anos, mas sei na verdade como é o futebol. Se puder manter-me como o Mauricio, por cinco anos e meio, seria fantástico", disse o técnico em declarações reproduzidas pelo 'The Telegraph'.José Mourinho revelou ainda que o último clube enquanto treinador pode ser a equipa da sua terra natal."Nessa altura terei 61 anos, e mais dez pela frente. O Vitória de Setúbal, em Portugal, pode ser o meu último trabalho."