Juntar o útil ao agradável... Será esta a ideia de José Mourinho para um dos derradeiros ataques ao mercado, que passará pela contratação do brasileiro Willian. É que, para lá de garantir um jogador que há muito aprecia, com o qual já trabalhou no Chelsea, o técnico português pretende que este negócio seja feito numa lógica de 'troca por troca', oferencendo os red devils o passe de Anthony Martial pelo do brasileiro dos blues.Insatisfeito com o francês devido aos recentes acontecimentos , Mourinho já fez saber à direção do Manchester United que estará disposto a prescindir dos seus serviços, pelo que esta via acabaria por ser a solução encontrada pelo técnico luso para resolver duas situações... de uma vez só. O grande problema acaba por ser a vontade do vicepresidente Ed Woodward , que não estará muito inclinado para negociar o avançado francês, que em 2015 trocou o Monaco por Old Trafford a troco de 60 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima