José Mourinho mostrou-se 'impressionado' com Ole Gunnar Solskjaer no empate caseiro do Manchester United frente ao Liverpool (1-1) . A comentar a partida aos microfones da Sky Sports, o treinador português destacou a segurança que o técnico norueguês tem atualmente ao serviço dos red devils, independentemente dos maus resultados esta temporada."O Manchester United fez um bom trabalho nas relações públicas durante a semana que antecedeu a partida para tentar criar uma atmosfera positiva para o jogo", disparou José Mourinho. "E penso que fizeram muito bem. Pelo que entendi o objetivo é o futuro", ironizou o setubalense."Vou tentar encontrar um trabalho como o que Solskjaer tem atualmente, que no fundo consiste em falar constantemente sobre o futuro e a forma como estás protegido no presente. Penso que é uma grande situação. Ele tem um contrato de três anos e é tudo sobre o futuro e sobre jovens jogadores", rematou o técnico português."No final da mensagem vem algo sobre os resultados serem importantes... penso que é um grande trabalho para se fazer num gigante como o Manchester United", finalizou Mourinho, que foi rendido por Solskjaer em dezembro último.Sobre a partida disputada em Old Trafford, José Mourinho visou Jürgen Klopp. "Ele gosta de carne mas levou com peixe. O Man. United, com as suas limitações, jogou com cinco elementos no sector recuado e esteve sólido, sem margem para transições. Klopp não gostou do menu. O Liverpool tem limitações quando joga com equipas com blocos baixos. E em Old Trafford, um sítio especial para se vencer, ele nunca o conseguiu", rematou o técnico português.