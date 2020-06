José Mourinho relata confinamento

José Mourinho confessou ao ‘The London Economic’ que aproveitou o confinamento para rever a final da Champions de 2009/10, na qual guiou o Inter à vitória sobre o Bayern (2-0), numa época memorável para a equipa italiana. “Falo todos os dias num grupo de WhatsApp com a minha equipa do Inter que conquistou o triplete. Desejámos sorte uns aos outros e recordámos histórias engraçadas das grandes memórias que guardamos dessa época”. Agora no Tottenham, o português teve de se adaptar à utilização da tecnologia para manter o contacto com os jogadores e revelou que aprendeu a coordenar treinos por videoconferência com a ajuda do adjunto Carlos Lalin. Sobre o que sente mais falta, afirmou: “Voltar aos meus restaurantes favoritos. Tenho saudades de almoçar fora com a família.”