José Mourinho rendido a Dele Alli: «Já fez três jogos fenomenais desde que aqui cheguei»

O Tottenhamna receção ao Bournemouth, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Premier League, num duelo em que os spurs estiveram a vencer por 3-0, mas não se livraram de alguns 'sustos' já perto do final do encontro.No final da partida, José Mourinho, treinador dos spurs, mostrou-se satisfeito pelo triunfo diante do Bournemouth, admitindo que a equipa passou por alguns percalços nos instantes finais do jogo devido, sobretudo, a algum cansaço dos jogadores."Foi um bom encontro, quando fizemos o terceiro golo estivemos muito perto de fazer o quarto, onde podíamos ter fechado o jogo. Mas depois eles marcaram o primeiro e tornou-se num jogo completamente diferente. Senti os jogadores um pouco cansados depois de um jogo de alta intensidade [frente ao Olympiacos, para a Liga dos Campeões]. Os jogos na Premier League são mesmo assim. Sofremos alguns sofocos, mas penso que os adeptos disfrutaram. Já marcamos sete golos em quatro dias", atirou o técnico português."Ele joga numa posição que o faz sentir confortável e feliz. Oferecemos-lhe espaço para dar aso à sua criatividade, algo que tem sempre. Já fez três jogos fenomenais desde que aqui cheguei.""Os adeptos amam o clube, não estou a dizer que gostem de mim, mas aceitam-me como um profissional de topo que quer dar tudo pelo clube. As pessoas têm mais razões para gostarem de mim se gostarem do meu trabalho, mas os adeptos estão sempre ao lado da equipa e conseguem ver o quão arduamente estamos a trabalhar para alcançar uma posição na tabela que seja adequada à qualidade desta equipa", finalizou.