José Mourinho sem confiança para o encontro com o Chelsea

O calendário do Tottenham tornou a Taça da Liga pouco prioritária para José Mourinho. Na antevisão ao jogo de hoje, em Wembley, contra o Chelsea, para os oitavos-de-final, o treinador dos spurs deixou queixas e lembrou que o principal objetivo a curto prazo passa por vencer o Maccabi Haifa, na quinta-feira, para o playoff da Liga Europa. "Gostava de vencer a Taça da Liga, mas penso que não é possível. Temos um jogo na quinta-feira. A Liga Europa não dá tanto dinheiro como a Liga dos Campeões, mas estar na fase de grupos é importante para um clube como o Tottenham", frisou o luso.

Este será o quinto jogo em 11 dias. O Tottenham, recorde-se, defrontou o Newcastle anteontem (1-1) e o Special One estabeleceu comparações com os blues. "Eles jogaram no sábado e têm um plantel fantástico. O treinador deles poderá lançar a equipa na máxima força se preferir", salientou. Ficou lançado o mote para uma provável rotação nos spurs, mas Frank Lampard não baixa a guarda. "O Tottenham tem um excelente plantel. Sinto que qualquer onze lançado por José Mourinho vai dar uma resposta muito forte", argumentou o técnico do Chelsea.