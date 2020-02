José Mourinho sobre falta de avançados: «Pode ser o Peter Crouch»

José Mourinho, treinador do Tottenham, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Leipzig, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de ter confirmado que Son Heung-min, avançado sul-coreano, pode ficar de fora, por lesão, até ao final da temporada e já com a certeza de que Harry Kane está de fora das opções, brincou com o facto de poder chamar artilheiros que estão agora na reforma, dizendo mesmo: "Pode ser o Peter Crouch!"





O ex-avançado dos spurs encarou com desportivismo a atitude do treinador português, de 57 anos, e respondeu na sua página de Twitter: "Estou pronto, José."











O treinador estava bem disposto e voltou a brincar com a situação de não ter avançados à disposição, mas desta feita para explicar como vai ser a lutar para entrar no top-4 da Premier League.



"Quando chegámos estavámos no piso -12 e começámos a subir as escadas. Mas, logo no início, a escada partiu e, por isso, tivemos problemas e tivemos de encontrar forma de nos voltarmos a levantar. Conseguimos com muito trabalho e esforço, começámos a subir, subir e subir, até que chegámos ao 4.º andar que era o que queríamos alcançar e chegou alguém e tirou-nos a escada. Agora estamos numa situação complicada. Agora temos duas opções. Uma é desisitir e vamos cair e provavelmente morrer, porque estamos no 4.º andar. Outra opção é lutar com tudo o que temos, sem escadas, mas com os braços. Por isso, vamos estar nessa varanda a lutar com tudo o que tivermos", sublinhou.